Protagonista del hecho de violencia dio su versión a LU 24: “Yo le pegué”

20 febrero, 2022 Leido: 1485

La protagonista del hecho de violencia que se produjo anoche, alrededor de las 23, en un domicilio de Alsina al 1123 aproximadamente, se acercó a LU 24 para dar su versión de los hechos, y aseguró que ella golpeó al marido y que en su casa nunca hubo ningún arma.



“Yo lo fui a buscar a la plaza (del Árbol) porque lo vi con otra chica, me lo traje a mi casa y empezamos a discutir como toda pareja. Comenzamos a insultarnos y se cayó un vaso, en ese momento los vecinos llamaron a la policía”, dijo.

“Cuando llegó la policía, mi marido les pregunto qué pasaba, en ese momento salgo y la policía le tiró dos tiros. Otra milica me dice ‘córrete’ y cargó la Itaka, ahí me puse en el medio para protegerlo. Pero fueron ellos quienes vinieron a agredir a mi marido con armas, nosotros no tenemos ninguna”, relató.

“Todo comenzó a las 9:30 de la noche, lo detuvieron y a las 2 de la mañana yo ya estaba en la Comisaría de la Mujer. Desde ese momento estoy desesperada, no lo puedo ver a mi marido y no me dicen cuando lo van a soltar”, detalló.

“Yo le pegué a él pero no me hizo nada, es todo mentira. Nosotros nunca tuvimos un arma”, finalizó.

Volver