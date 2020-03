Provincia cerró el Operativo Sol y puso en funciones a la nueva cúpula de la Bonaerense

6 marzo, 2020

Junto al ministro de Seguridad bonaerense y su par de Nación, el Gobernador participó del acto de finalización del operativo de verano y dejó formalizada la designación de los nuevos comisarios que estarán al mando de la Policía provincial.

En la Escuela Policial Juan Vucetich de Berazategui, Kicillof cerró el Operativo Sol, que todos los años tiene por objetivo reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en los principales puntos turísticos de la Provincia.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; y su par de Nación, Sabina Frederic; además de varios integrantes del Gabinete provincial, como la ministra de Comunicación Pública, Jésica Rey; de Infraestructura, Agustín Simone; de Salud, Daniel Gollán; además del procurador de la Provincia; Julio Conte Grand; y la senadora Agustina Propato, entre otros.

“Hoy damos cumplimiento a la orden impartida por el Gobernador de generar acciones a través del Operativo Sol para darles seguridad a los más de 18 millones de argentinos que han elegido a la provincia como su lugar de descanso. Tarea que fue realizada con el valorable acompañamiento de nuestras fuerzas federales y de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos, nuestro reconocimiento”, aseguró Berni durante su discurso.

En este sentido, el ministro anunció el nombramiento de la nueva cúpula de la Policía Bonaerense, que a partir de la fecha estará comandada por el comisario general Daniel García y Jorge Figini.

García, había quedado al mando de la fuerza de manera provisoria tras la salida de Fabián Perroni, quien renunció al cargo con el cambio de Gobierno. Figini, en tanto, se desempeñaba hasta ahora como responsable de Operaciones Especiales.

“Tienen la enorme responsabilidad de llevar adelante la vocación que cada uno de estos hombres llevan en su interior. No han sido elegidos por el azar, sino para llevar adelante las transformaciones estructurales que estos hombres y mujeres necesitan para ser parte de una policía moderna, eficiente, creíble y sobre todo confiable”, expresó Berni.

Asimismo, el ministro apuntó que “en esta institución no hay lugar para aquellos que se definen desde la complicidad e ilegalidad de sus actos. En esta cúpula no hay lugar”.

Por su parte, en una breve alocución, el Gobernador Kicillof agradeció la labor de los agentes en el Operativo Sol de este año, “en nombre de los y las bonaerenses y de quienes visitaron nuestra Provincia”.

“Es un día importante porque iniciamos nuestro año de trabajo y porque la Policía de la Provincia tiene a partir de hoy una nueva cúpula. Venimos a pedirles que trabajen todos los días, que pongan su esfuerzo y su voluntad, que hagan sentir a todos los y las bonaerenses el orgullo por su Policía. Necesitamos que cumplan con su vocación y deber. Necesitamos una Policía profesionalizada, jerarquizada, y eso es un compromiso de este Gobernador. Necesitamos además de la eficacia una policía decente y humanizada; que esté al servicio de los y las ciudadanas de la Provincia con una vocación profundamente democrática. Tenemos que responder al pueblo”, concluyó.

