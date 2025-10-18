Proyectan instalar mas controladores de velocidad

18 octubre, 2025

Ante consulta de oyentes preocupados, el Secretario de seguridad Juan Apolonio mediante un audio enviado a LU 24 explicó el funcionamiento de controladores de velocidad: “gracias al Programa de Seguridad Vial mediante el convenio firmado con la Universidad Tres de Febrero logramos instalar el servicio de fotomultas en diciembre del 2024 y en febrero del 2025 el controlador de velocidad en Esteban Echeverria aproximadamente al 1200. El mismo empezó a funcionar hace poco meses”.

“Planeamos poner en funcionamiento los controladores instalados en los cruces de Ruta 85 y 3, como así también, en 73 y 228, y el que está en el ingreso a Claromecó”, concluyó.