Pudo ser una desgracia: Conductor admitió quedarse dormido al protagonizar accidente

18 enero, 2023

Un accidente se produjo sobre la Ruta 3 en cercanías a Punta Alta, y el conductor de uno de los vehículos se disculpó diciendo que se había quedado dormido al volante.

Los dos vehículos involucrados fueron un Peugeot 208 y un Fiat Siena, cuyos ocupantes no tuvieron consecuencias graves, aunque golpes y cortes varios. El Conductor del Peugeot alcanzó a reaccionar cuando vio que el Siena se le venía encima y volanteó hacia la banquina, situación que provocó que volcara no sin antes dar no menos de siete tumbos.

Quién admitió dormirse mientras conducía por la ruta viajaba con su familia, mientras que en el otro rodado eran tres personas las que ocupaban el coche.

El conductor que volcó dijo que no hubo muertos de milagro y se indignó ante el pedido de disculpas del otro chofer que le dijo haberse dormido, “después de ver todo, de terminar la atención en el hospital y quedarme un ratito quieto, digo que es increíble que yo esté vivo y las personas que iban conmigo también. Después de semejante golpe y ver cómo quedó mi auto, destruido y que no sirve más, lo importante es la salud y que lo podemos contar como que fue una desgracia con suerte, cuando se cruza y con un poquito de lucidez alcancé a volantear para el lado de la banquina para que no me pegue bien de frente y empecé a dar vueltas. Yo venía lo más bien y en diez segundos se me vino encima. Mientras te atendían la gente del ambulancia, él vino y me pidió que lo disculpara porque se quedó dormido. Yo lo que le dije que se retirara. A esa persona hay que sacarle la licencia para que no conduzca más. Por gente así pasan los accidentes en las rutas. La gente no duerme y sale de viaje”. (labrujula24)

Volver