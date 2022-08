Pueblada en Laprida por el caso de Daiana Abregu

24 agosto, 2022 Leido: 420

Luego de que un ateneo de peritos determinara que Daiana Abregú, la joven que el 5 de junio fue detenida y trasladada a la comisaría de Laprida, falleció con una mecánica compatible con un suicidio y se liberara a los cinco policías que permanecían detenidos por el caso, una pueblada tuvo lugar en la localidad de la Sexta sección.

Las personas que decidieron manifestarse se acercaron por la tarde noche a la esquina de Mitre y Pellegrini, donde se ubica la comisaría, pero encontraron un vallado que no los dejaba acercase. Según el reporte de Laprida Noticias, pasado un tiempo comenzaron a encender neumáticos y la policía se acercó más hasta el vallado.

Un grupo de familiares y vecinos marcharon hacia la comisaría local a exigir justicia por la joven de Laprida que apareció sin vida allí el 5 de junio.

Al notar que se arrojaron piedras sobre ellos y la institución, los efectivos de la Bonaerense iniciaron una represión con polvo de matafuego, alcanzando así a algunos familiares de Daiana y vecinos. Según la versión de la policía, el Comisario General que interviene la Comisaria local, Aldo Caminada, fue herido con una piedra en su pierna, mientras que un efectivo policial recibió un golpe en su rostro.

“La gente enloqueció cuando la policía empezó a reprimir con gases, cerraron las calles como si fuéramos asesinos… Pablo Torres no tiene vergüenza. Le pedí a la policía que no tiren gases, había chicos, una persona con discapacidad…”, dijo al medio local el padre de la joven fallecida allí, que apuntó al intendente.

“Se iniciaron actuaciones correspondientes por daños, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones. No hubo ningún aprehendido. Se achicharró un poco la lona del toldo de la Librería Arte+, que se encuentra a escasos metros de la comisaría”, señaló el comisario Juan Díaz.

Tras la liberación de los cinco efectivos, el abogado de la familia Abregú, Sergio Roldán, brindó detalles y avisó que apelarán la decisión adoptada por el fiscal: “Nos sorprendió la decisión, fue a espaldas de nuestros peritos, se había firmado un acta en la que quedaba claro que no se iba a llegar todavía a ninguna conclusión porque faltaban elementos”.

Con el objetivo de contar con “informe médico legal integral” que permita “determinar etiología del deceso de quien en vida fuera Daiana Soledad Abregú”, el fiscal Juan Ignacio Calonje ordenó realizar un análisis de las dos autopsias hechas hasta el momento. Para este procedimiento nombró a peritos de la Policía Federal, pese a la oposición de la CPM quien había propuesto que el ateneo se realice en la Asesoría Pericial de la Justicia Nacional: “Habíamos pedido que el informe no lo llevara adelante la fuerza de seguridad, habíamos pensado como alternativa en los médicos de la UBA, porque son civiles”.

Además, Roldán advirtió que apelarán la decisión: “Se que nos jorobaron, nos sacaron un informe a espaldas nuestras, no condice con la realidad, vamos a apelar, vamos seguir remando en esta situación que es compleja”.

Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene denunciando las acciones y omisiones del fiscal interviniente. Según el organismo, “destinadas a convalidar la actuación policial y consagrar su impunidad”. “Mostró escasa celeridad y producción de pruebas adecuadas para la investigación de la causa, rechazó la realización de la segunda autopsia aplicando el Protocolo de Minesotta, rechazó el pedido de las partes para que en lugar de pedir a la Policía Federal el informe técnico se pida en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y convalidó este ateneo pericial que se excedió en sus funciones, está viciado de nulidad y tiene un importante sesgo corporativo, para rápidamente liberar a los policías”, enumeraron.

Por eso, la Comisión y la familia de Daiana pedirán inmediatamente la nulidad de esta diligencia y su realización en el cuerpo pericial de la mencionada dependencia judicial.

FUENTE Y FOTOS: INFOCIELO

Volver