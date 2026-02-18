Puerto Madryn: Encontraron el cuerpo de Sofía, la joven que había desaparecido mientras buceaba

18 febrero, 2026 2

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo.

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

Desde el lunes, a Sofía la buscaba la Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.

Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios. Por ello, de comprobarse que existió un delito, sería del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte.

En otro contexto, Leo, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”. En el mismo mensaje, criticó a Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

fuente: infobae.com

