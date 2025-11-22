“Puflito” Cabrera vuelve a la sombra: sentenciaron al delincuente bahiense récord

22 noviembre, 2025 0

Alejandro Daniel “Puflito” Cabrera Villalonga, cuenta con el triste récord de ser uno de los sujetos más detenidos en Bahía Blanca en la última década.

El hombre, de 45 años, estuvo detenido en varias oportunidades en la cárcel de Villa Floresta, la mayoría de ellas por causas “menores”, como violación de domicilio o hurto.

Precisamente por este último delito recibió recientemente una pena de un año de prisión efectiva, tras ser hallado culpable de sustraer pertenencias de tres camiones de reparto.

La sentencia, resuelta en un debate abreviado, fue dictada por el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1 Ricardo Gutiérrez, quien además lo declaró reincidente.

Previamente, la fiscal Marina Lara y la defensora oficial Julieta Stordeur, con la aceptación del acusado, habían acordado el monto de la pena y la calificación legal de los hechos.

Cabe recordar que en esta modalidad el juez no puede imponer una sanción superior a la convenida por las partes.

Seguidilla

Para el magistrado quedó probado que el 11 de febrero pasado, alrededor de las 9.30, en la zona de Brasil al 200, el procesado sustrajo del interior de un camión DFM 1064 dos teléfonos celulares y un documento nacional de identidad perteneciente a una de las víctimas.

Cuatro días más tarde, y a la misma hora, llevó adelante una maniobra similar en el sector de San Martín al 400.

Allí se apoderó de dos celulares, unos 180 mil pesos en efectivo, tarjetas y documentación que se encontraban en la cabina de un rodado marca Volvo perteneciente a un transporte.

En tanto, el 20 de febrero, sobre el mediodía, en el Líbano al 1.200, hurtó de un camión Dimex un bolso, un teléfono y 70 mil pesos.

En todos los casos, según se estableció, el sujeto aprovechó para actuar el momento en el que las víctimas estaban realizando descarga de mercadería o dialogando con clientes.

La sustracción restante se produjo mientras dos trabajadores descargaban materiales de construcción en momento que hablaban con un cliente, robando dinero en efectivo y otros elementos. Fue reconocido por las cámaras, a poco de haber recuperado la libertad por otro hecho anterior.

Volver