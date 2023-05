Detalles macabros: La abuela vestía y perfumaba a las niñas para que sean abusadas

25 mayo, 2023

El estupor que provocó la noticia sobre una abuela de Punta Alta, que sometió a sus nietas de 6 y 8 años a indescriptibles tormentos que fueron desde ofrecerlas para ser abusadas, hasta hacerles tomar estupefacientes para que se puedan cometer los vejámenes sin inconvenientes, sique provocando asombro con el correr de las horas y saberse más detalles de esta familia de terror. No sólo está involucrada la abuela, sino también el padre de las niñas que permitió la “comercialización” de sus hijas a punto tal de hacerles presenciar actos sexuales para que aprendan lo que tenían que hacer, incluso, las hacían mirar cómo violaban a su mamá, quien había sido previamente drogada hasta quedar inconsciente. También están acusados un tío y un padrino de las menores, todos presos en este momento, luego de allanamientos en en Neuquén, Punta Alta -partido de Coronel Rosales, a unos 40 kilómetros de Bahía Blanca-, y la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscal Marina Lara lleva adelante la causa y manifestó que “El padre dijo que no habían existido los hechos y manifestó que estas imputaciones las víctimas las hacen en función que él no demostraba cariño hacia ellas y el padrino dijo que las chicas declararon eso porque habían sido inducidas por la madre en función del divorcio que se estaba llevando adelante con el padre”. La abuela y el tío se negaron a declarar. La Funcionaria judicial agregó que “Concertaban citas con mayores de edad tanto en el domicilio de la abuela como en otros que no se han determinado. Lo que las nenas cuentan es que la abuela manejaba el dinero, las vestía de determinada manera y las perfumaba para que estuvieran en condiciones de ser abusadas”.

La Justicia y la Policía procura establecer la identidad de los “clientes” que cuidadosamente eran anotados y contabilizados con precios y pagos por la abuela, quien se encargaba de organizar y ofrecer los encuentros. (labrujula24.com)

