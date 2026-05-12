Punta Alta: lo desmayaron de un golpe a la salida de la escuela

12 mayo, 2026 0

En Punta Alta, un adolescente de 15 años fue golpeado desde atrás y quedó desmayado cuando regresaba a su casa tras salir de la escuela. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad privada y la policía identificó a los jóvenes involucrados en el ataque.

En un video se observa que el atacante corre desde atrás con intención de golpearlo, se detiene y luego vuelve a tomar impulso para darle una trompada por la espalda. El golpe provocó, además del desmayo, cortes en la cara y en las manos del joven.

Tras el ataque, y a partir de las imágenes difundidas, la familia logró reconocer al acompañante del agresor, que había sido compañero de su hijo durante primer año.

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