Punta Alta: Preso por robarle el arma a su expareja policía

3 marzo, 2026 0

Un hombre fue detenido en Punta Alta, acusado de robar el arma reglamentaria de su expareja policía.

El operativo desplegado horas después de la denuncia dio con la aprehensión de Juan Cruz Navarro, de 25 años. Durante el procedimiento, se

secuestró la pistola, una Bersa modelo Mini Thunder Pro, calibre 9 milímetros, cuyo cargador contenía 13 municiones.

Interviene en la causa la UFIJ N° 12 del Departamento Judicial Bahía Blanca. El aprehendido quedó imputado por el delito de hurto.

