“Que la realidad supere a la ficción “: parodia del desafío de “Quito” a Sánchez (video)

La intervención de Roque “Quito” Di Rocco en el Concejo Deliberante, donde, como había anticipado por LU 24, confirmó su renuncia al Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, fue parodiada a través de la cuenta de Instagram “Mensajes mediocres”, en la que con buen y respetuoso humor aparecen algunas cuestiones vinculadas al ámbito mundial traídas a lo local.



En la publicación se refleja el título de la crónica del sitio de LU 24: Banca Ciudadana: Di Rocco volvió a desafiar “en la calle” a Sánchez. Y agrega #lossimpsons (1989 – presente), ya que se utilizan imágenes de un capítulo de la popular serie animada.

“El video junta dos audios y los saca de contexto. Espero que en este contexto los dos protagonistas se puedan juntar (a dialogar)”, señala.

“Ayudando a que la realidad supere a la ficción”, se describe en la cuenta que está a cargo de Javier, quien es oriundo de nuestra ciudad.

El pasado 16 de julio Di Rocco usó la Banca Ciudadana para exponer durante diez minutos sobre el incidente que mantuvo con el intendente, que no lo recibió cuando pretendió explicar sobre la necesidad de contar nuevamente con los servicios que brinda la entidad a los Adultos Mayores. “Levanté un acta con escribano donde consta que Sánchez dice que no me va a atender nunca; creo que el intendente tiene un problema conmigo, pero que lo tenemos que resolver en la calle; hace 16 años que pretende ser el dueño de Tres Arroyos pero tiene que estar a disposición de las instituciones, creo que ni siquiera conoce lo que hace la institución con los jubilados”, dijo.

