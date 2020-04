¿Que pasará con los controles fuera de las ciudades? ¿La Policía disminuye al mínimo su presencia?

Si bien la protección del Coronavirus es una cuestión existencial y los controles son necesarios en todo el ámbito del país, hay otros perfiles de seguridad que las autoridades no deben descuidar.

Días pasados cundió el pánico cuando se anunció que de manera imprevista y sin previo aviso se levantaban las custodias y presencias policiales activas en las ciudades de la Provincia, donde los uniformados eran los encargados de detener los vehículos y llevar adelante la tarea práctica del control.

Ahora, y tras la aclaración del Ministerio de Seguridad que no se modificaría nada hasta el 28 de Abril, hubo algo de tranquilidad, pero, la fecha llegó y las autoridades de todos los municipios están expectantes respecto del qué pasará.

Al parecer y como decía la orden inicial, descansará en la responsabilidad municipal toda la tarea, y la Policía solo estará presente, en cada puesto, con uno o dos efectivos, a los efectos simplemente de resguardar la seguridad.

Cuál sería el motivo, pues el recrudecimiento del delito, especialmente en el conurbano y también, aunque en menor medida, en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

Hay que cuidar las ciudades y pueblos, también de puertas adentro, dejó trascender una voz del Ministerio de Seguridad que trata de equilibrar las acciones entre la ayuda a la protección de la salud, el control de la prohibición de transitar sin permiso y la tranquilidad que merece la sociedad en general.

Preocupa también la gran cantidad de reclusos que con el debido permiso judicial fueron llevados de las cárceles a sus casas para continuar con la detención, a los efectos de no generar contagios masivos en los penales.

En Tres Arroyos hay preocupación aunque no se haga pública, pero se espera que hoy pueda haber un informe de cómo se continuará con los necesarios controles, en los accesos, y también del umbral de la puerta de la ciudad hacia adentro.

