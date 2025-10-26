Quedaron presos por amenazas y lesiones en un geriátrico

26 octubre, 2025

Dos hombres fueron aprehendidos este sábado por la tarde por personal de la Comisaría Primera de nuestra ciudad, que concurrió a una residencia de larga estadía ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 200, con la intención de retirar a una persona de sexo femenino del lugar, descontentos por la atención brindada a la misma.

Los encargados explicaron que podrían hacerlo y le indicaron los procedimientos y protocolos que se aplican.

En determinado momento, se produce una discusión y uno de los hombres, oriundos de la localidad de Orense, golpeó a uno de los empleados de la residencia en el rostro, causándole lesiones leves, en tanto el otro blandiendo un cuchillo amenazó a la propietaria y su hija.

Luego del arribo de los uniformados, se los aprehendió, generándose una causa por los delitos de “Amenazas agravadas y lesiones” con intervención de la UFIJ 16, a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

