“Quedé en la lona”, asegura el dueño del food truck incendiado de manera intencional (videos)

16 agosto, 2022 Leido: 2487

José Luis Baigorria es el dueño del food truck ubicado sobre avenida Mosconi, incendiado en las primeras horas del viernes de manera intencional y que quedó virtualmente inutilizado. Según contó a la radio, ese día se fue a descansar tras limpiar y comer con dos colaboradores, cuando a las 4 su hermano le avisó que el food truck ardía. “Fui, abrí, apagamos el fuego, y cuando salimos afuera a la calle todavía estaban tirados en las inmediaciones los bidones todavía con nafta”, aseguró.

“Pensé que era un problema nuestro, porque hay una zapatilla, un equipo de música enchufado, pero encontramos un bidón y una botella, incluso la vereda que hice hace poco está rociada. Hace casi cuatro días que estamos todos sin trabajo, la gente que me compraba comida está sin ese servicio, no sabemos cómo sigue esto. El esfuerzo que hicimos está reducido a cenizas”, advirtió José Luis, que no cuenta con seguro que lo cubra de esos daños, ya que según indicó “ninguna compañía nos quiso asegurar más que para circular”.

Baigorria negó tener algún tipo de problema con nadie que amerite algo semejante. “Quedé en la lona”, confió el joven, que tiene 32 años y es padre de un niño de 4 años. En estos días analizará cómo seguir, pero la recuperación del carro, que era 100% acero inoxidable, no es fácil. “Los metales quedaron debilitados y no va a volver a ser lo que era, porque esos metales se doblan, se oxidan”, sostuvo. La unidad sólo tenía 500 kilómetros de rodaje.

