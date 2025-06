Quedó filmado cuando robaba una bicicleta (audio y video)

28 junio, 2025

En las últimas horas, un ladrón solitario sustrajo una bicicleta color verde con un canasto en calle Liniers y Viamonte.

Daniela, la damnificada, dijo a LU 24 que “siempre la ato, esta vez me distraje hablando, quedó en la entrada y cuando me di cuenta no estaba más”.

“Por suerte los vecinos tienen cámara, donde se ve el momento que la roba. También me contaron que lo vieron a la mañana temprano caminando por la zona e intentó meterse en una casa, pero no pudo”.

“Creemos que es menor de edad, además fue identificado, pero no queremos decir nada. Yo necesito la bicicleta porque no puedo caminar y la uso para ir a todos lados”.

