Quedó preso un sujeto que tenía orden de detención

4 febrero, 2026 1.273

Diego Fernando Reynoso fue alojado este mediodía en los calabozos de la Comisaría 1º, luego de que personal Policial hiciera efectiva una orden de detención que pesaba sobre el sujeto.

La diligencia judicial se concretó en un domicilio de calle 17 de Agosto al 300 de nuestra ciudad.

El detenido, de 31 años, está imputado en una causa por resistencia a la autoridad, Instrucción Penal Preparatoria que se tramita ante el Juzgado Penal Nº1 de Bahía Blanca a cargo del Dr. Claudio Alberto Brum, y permanecerá a disposición preso en nuestra ciudad, hasta que el magistrado así lo disponga

