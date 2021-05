Quejas por ruidos molestos y algún robo, clásicos de la “convivencia” urbana los fines de semana

Como ya se ha vuelto habitual en los fines de semana en la ciudad de Tres Arroyos, los vecinos hacen llegar a LU 24 sus quejas por ruidos molestos vinculados al tránsito de motos, la realización de algún encuentro no permitido y robos ocasionales.



Claudia Bravo, por ejemplo, hizo saber a través de la página oficial de la radio en Facebook que “hoy nos levantamos como cualquier otro día, pero nos encontramos con la sorpresa de que nos habían robado un tejido de alambre que tenemos en el corralón de nuestro patio, íntegro, hasta los tornillos y tuercas. Que estoy decepcionada es poco decir, esta ciudad que es tierra de nadie, en donde cualquiera hace lo que quiere, y una, que siempre intenta ir por el lado del respeto y pretende ser buena ciudadana la paga caro. Vengo de una familia trabajadora, cada cosa que podemos hacer es porque se matan laburando, yo una simple estudiante tengo que ponerme a estudiar a las 2 de la mañana porque los ruidos de camiones que pasan tocando bocina, motos con sus respectivos escapes libres, no me dejan ni escuchar lo que pienso. Me da pena esta ciudad me da pena este país, hoy me cansé”, aseguró.

Por otra parte, otra vecina de nombre Claudia, que no se identificó por su apellido, indicó a través de la misma vía que “el barrio Aceitera está lleno de ratas y lauchas, los galpones que hay y la mugre los dueños no lo mantienen limpios, es solo negocio para alquilar. También de las fiestas clandestinas que hacen no dejan dormir varias veces por semana. Pero me conformo con que los dueños de estos lugares hagan limpieza. Esto es en calle la Rioja 1050 y también en calle Formosa”.

