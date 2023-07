Quilmes: Para el fiscal del caso, el juez que mató a dos ladrones actuó en legítima defensa

3 julio, 2023

Martín Conde, el fiscal de Quilmes que investiga la tentativa de robo que sufrió el juez sanisidrense Ernesto García Maañón el sábado último -que terminó con dos delincuentes muertos y uno en grave estado- decidió no imputar al magistrado y a su custodio de la Policía Bonaerense que estaba junto a él, al considerar que, por lo pronto, actuó en legítima defensa.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que ambos declararon en el expediente. Por lo pronto, Conde espera los resultados de nuevas pericias. Ordenó la pericia balística en la escena del hecho y a los cuerpos de las víctimas y las autopsias a los cuerpos de ambos delincuentes fallecidos. Además, requirió dermotests en busca de restos de pólvora que ya fueron practicados a los cuerpos y al delincuente que continúa internado en grave estado para determinar si, efectivamente, realizaron disparos contra el magistrado.

EL CASO

El sábado por la tarde, García Maañón, ex campeón de tiro y karate, salió del Tiro Federal de Quilmes en la calle Ceballos al 400 y subió a su Renault Capture junto a su custodio de la Policía bonaerense. El efectivo se ubicó detrás del volante y el presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, del lado del acompañante. Hicieron solo dos cuadras por Ceballos, cuando fueron emboscados en la calle Paso, a tres cuadras de la subida a la autopista y a unas diez de la municipalidad quilmeña.

“Vinieron corriendo, eran siete y los encerraron. Estaban todos armados. García Maañón abrió la ventanilla para enfrentarlos y uno de ellos lo mira y dice: “Tirale que son ratis’. Una bala rozó al juez a poca distancia de la cabeza.”

Así, el magistrado respondió con su Glock calibre 9 milímetros. Primero, le disparó al que identificó como el más embravecido de los delincuentes. Se trataba de Nicolás Martínez, un joven de 18 años, conocido como “Nikito”, con un prontuario por robo. Martínez murió al instante.

García Maañón descendió del vehículo y volvió a disparar. A su lado, el custodio le brindo cobertura con su Bersa Thunder reglamentaria. El juez, entonces, le disparó a otros dos adolescentes que no sabían que se enfrentaban a un experimentado tirador. Una bala perforó el pulmón de Emmanuel Cartagena, también de 18 años. Un tercer asaltante, de 16 años, recibió un plomo en la columna. Los dos fueron trasladados al Hospital Iriarte en grave estado. Cartagena fue declarado muerto en la mañana del domingo. El tercer asaltante permanece internado en grave estado.

Mientras tanto, la UFI N°1 de Responsabilidad Juvenil quilmeña investiga la participación de los imputados en el hecho e intenta identificar a los otros cuatro asaltantes. (infobae.com)



