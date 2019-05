Una vecina de nuestra ciudad denunció que quisieron estafarla mediante el “Cuento del Tío”, pero advirtió el engaño. “Me llamaron por teléfono y se hicieron pasar por mi hijo, me dijo que estaba refriado y que se cambiaba la plata hoy, y me llamó la atención, pero entre tanto que me dijeron me abatate, tendría que haberlos mandado al diablo”, contó a nuestra emisora Dora Videla.



Luego indicó que una chica, que dijo ser muy amiga de su hija, fue hasta su casa y de allí llamó un remis y fueron al banco. Una vez adentro, y sola, comenzó a sospechar y habló con la policía y empleados del banco quienes le advirtieron de la estafa y que hiciera la denuncia.

“Llame a mi hijo y no me podía comunicar. Cuando entré al banco no fui a ningún lado, me quedé ahí. Después con el teléfono de una amiga pudimos comunicarnos con mi hijo y me dijo que no me llamó nunca”, expresó.

En el banco esperó a que su hijo la fuera a buscar y al salir los delincuentes la estaban esperando. “Me acerque medio escondida y los vi, mi hijo alcanzó a sacarle una foto al auto”, aseguró.

La denuncia fue radica en la Comisaria Primera de Tres Arroyos.