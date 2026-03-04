Quisieron robarle a un transportista con un arma blanca. Quedaron presos

Dos sujetos intimidaron con un cuchillo a un transportista que aguardaba por su llamado para cargar en el Parque Industrial. En esa circunstancia, el camionero de 22 años oriundo de 9 de Julio fue sorprendido por Claudio Miguel Tolosa de 29 años y José Luis Martínez de 33, mientras almorzaba a la vera de la calle.

Los dos individuos le exigían al transportista que le entregue dinero y en esa circunstancia, aprovechando un descuido, la víctima se atrincheró en la cabina del camión y dio aviso al 911, lo que obligó a huir a los delincuentes.

Tras una descripción de los malvivientes, realizadas por el propio damnificado y un rápido accionar del personal policial actuante se logró visualizar a los mismos en calle La Rioja al 1000, procediendo a su aprehensión.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de Robo Agravado en grado de tentativa, de trámite ante la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local a cargo del Fiscal Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

