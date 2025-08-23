Quiso incendiar la casa de su pareja: Está preso

Un hombre de 41 años que amenazó e incendió una habitación de su concubina de 34, fue aprehendido por personal de la Comisaría Primera este sábado en horas de la mañana.

La actuación policial requirió a su vez la intervención de los Bomberos Voluntarios – ver noticia aparte – quienes sofocaron el foco ígneo, sin tener que lamentar consecuencias personales. También estuvo presente personal de al Secretaría de Seguridad municipal.

Luego de aprehender al sujeto, y llevarlo a la Estación Primera donde quedó alojado, se trasladó a la víctima a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibirle declaración.

Se originó una causa por “Amenazas, daño e infracción a la Ley de Familia 12.569, interviniendo la UFIJ 6 a cargo de la Dra. Ramos.

