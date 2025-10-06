Quiso robar dos veces y en ambas, se lo frustraron. Fue aprehendido

6 octubre, 2025 0

El pasado sábado por la noche, alrededor de las 20:00 horas, personal de la Policía, detuvo a un hombre de 30 años que había ingresado a dos viviendas con intenciones de robo.

El primer hecho ocurrió en calle Blanco Encalada 400, donde el sujeto intentó sustraer una aspiradora. El dueño de la propiedad logró frustrar la sustracción y el hombre se dio a la fuga.

Minutos después, fue sorprendido en calle Buchardo 600, donde había ingresado a una vivienda propiedad de una mujer de 48 años, dañando la puerta principal. Gracias a la rápida intervención policial, el robo no se consumó.

Durante su aprehensión, el hombre, que se encontraba ofuscado, amenazó al personal policial. Quedó imputado por robo en grado de tentativa, daño, violación de domicilio y amenazas en concurso real, con intervención de la UFIJ N° 13 del Departamento Judicial local.

Las fuerzas de seguridad destacaron la celeridad de la actuación policial, que permitió evitar que los hechos se consumaran y garantizar la seguridad de los vecinos.

