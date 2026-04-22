Quiso robar una Toyota Hilux y terminó preso

22 abril, 2026 202

Personal policial de la Comisaría Primera a cargo del Comisario Cristian Tedini aprehendió a un sujeto de 21 años, quien fuera sorprendido por un vigilador barrial intentando sustraer una camioneta Toyota Hilux estacionada en la segunda cuadra de calle Laprida.

Al ser descubierto, se dio a la fuga, por lo que el vigilador llamó al 147 y rápidamente a través del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad se logra observar la fuga orientando a los uniformados, quienes lo interceptaron en Avenida Belgrano al 500.

Pudo establecerse que el aprehendido forzó la cerradura de la puerta del conductor de la Hilux, y, posteriormente, el tambor de arranque de la camioneta.

Se inició una causa por “Tentativa de robo” interviniendo la UFIJ 13 de nuestra ciudad.

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