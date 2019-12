Ramón Fígaro no duda que fue intencional el incendio de su auto

Ramón Fígaro estaba descansando cuando cerca de las 6 de la mañana golpearon a su puerta para avisarle que su auto Renault 12 Break ardía. Ya estaban los Bomberos y la Policía afuera, en la zona de Dean Funes casi Chacabuco, y según dijo a LU 24, no tiene dudas que el incendio fue intencional.



“Cuando miré me los encontré a los Bomberos apagando el auto. Yo siempre saco la batería, no dejo nada porque ya otras veces me han faltado cosas, y para evitar que me sigan robando le bajo muchas cosas. Por eso el daño fue menor, el asiento de atrás nada más. Ya lo vamos a conseguir”, aseguró.

“Hasta la radio le saco, porque como el coche duerme en la calle, siempre lo dejo sin nada. Una vez me levanté y no lo encontré en casa, lo habían dejado a una cuadra arriba de una vereda, lo habían empujado. Supe que a una cuadra también se quemó un camión y no quedó nada. Creo que no estaba en funcionamiento pero no le hacía mal a nadie, no veo el motivo para que hagan algo así”.



