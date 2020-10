Ramos brindó detalles sobre causas de presunto abuso y pornografía infantil

6 octubre, 2020

La doctora Natalia Ramos, titular de la Fiscalía de Género, habló con LU 24 sobre los últimos casos que se viene aconteciendo en nuestra ciudad como el abuso sexual contra una menor o los vinculados a pornografía infantil.



Sin abundar en detalles para preservar a las víctimas la fiscal dijo que en Tres Arroyos no hay más delitos que en otros tipos de lugares y que “muchas veces la prensa se entera y salen en los medios porque es una temática convocante. La idea de la fiscalía es dar la información siempre reservando los datos de las víctimas y en otras ocasiones también los datos del agresor porque darlos implica exponer a la víctima”.

Delito de abuso contra una menor



Hoy se dio a conocer un abuso en flagrancia contra una menor. Al respecto la Dra. Ramos aclaró que “tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona sea adulta encuadraría dentro del delito penal, por otro lado tenemos la relación sexual con una menor de 13 años, el Código entiende que la niña o niño no tuvo facultad para consentir esa relación, por más que la niña haya dicho que si a esa relación, se entiende que no tiene capacidad de comprensión de los sexual entonces estamos ya en un delito de violación o abuso sexual con acceso carnal como se dice legalmente”.

“Entre 13 y 16 años yo puedo consentir la relación pero existe la figura del estupro, que es aquella figura que establece que cuando una persona tiene relación con otra, aprovechó la inmadurez sexual del menor. Después arriba de 16 años si vos prestas el consentimiento no pasa nada”, agregó.

En el caso particular que ocurrió ayer ante una niña menor de 12 años dijo que “un familiar la encontró en una situación particular y la niña manifiesta haber tenido relaciones con la persona con la cual se la encuentra y como estamos ante una menor de 12 años, por más que ella haya prestado el consentimiento, la ley entiende que no tiene capacidad para hacerlo”. De acreditarse el abuso sexual con acceso carnal se estaría ante un delito de 6 a 15 años de cárcel.

Pornografía infantil



En los últimos meses se llevaron a cabo distintos registros domiciliarios en la ciudad por las investigaciones de causas de pornografía infantil, para las que se secuestraron elementos de interés y por lo menos se concretaron tres aprehensiones. Estas causas se originaron a través de las denuncias de organismos internacionales y la fiscal se mostró muy conforme con los resultados obtenidos y el trabajo de la Policía Federal.

En estos casos, la fiscal explicó que “las causas de pornografía infantil están exclusivamente a cargo de la Dra. Guzmán y de lograr hacer los allanamientos lo antes posible, tuvimos la suerte de contar con la gente de la Policía Federal que es la primera vez que vinieron con un perito de Mar del Plata y fuimos afortunados porque la combi de la Federal viaja con un programa específico para poder hacer un backup de los teléfonos y notebooks que nosotros secuestramos y donde puede haber pornografía infantil. Esto permite en el mismo momento del allanamiento hacer aperturas de los aparatos electrónicos que secuestramos y saber si la persona tiene o no pornografía infantil y si la distribuyó”.

Gracias a este programa se lograron tres aprehensiones durante los allanamientos de los cuales hoy en día solo hay un detenido: “Es magnífico esto porque antes en estas causas se secuestraban el celular y se pedía turno para que hagan esa apertura en esos celulares y tardaban un año o año y medio en conseguir esa pericia. Con este equipo de la Policía Federal lo hacemos en el día e incluso podemos hasta terminar la causa porque lo importante es determinar si la persona tiene en su celular videos o imágenes de pornografía infantil y si distribuye, y con esa pericia que hace Policía Federal lo logramos hacer en el día”, remarcó la Dra. Ramos.

La tenencia de pornografía infantil hasta 2008 no era delito, hoy para el que comparte y publica es de 3 a 6 años y la tenencia de 4 meses a un año de cárcel.

