Recapturaron a Javier Gorostegui: “fue sorprendido cuando se hallaba descansando”

15 mayo, 2021 Leido: 10160

El jefe de la Sub DDI Tres Arroyos, comisario inspector Dante Flores, confirmó a LU 24 que Javier Moisés Gorostegui, uno de los cinco evadidos de la Comisaría Primera en la noche del miércoles 5 de mayo, fue recapturado esta mañana cuando “se hallaba descansando”.



“Se implementaron varias pesquisas en lo concerniente a la ubicación de estas personas y en el día de hoy se dio con uno de ellos en un domicilio particular de Alem al 1000”, sostuvo.

Flores precisó que “fue un procedimiento que se hizo a primera hora de la mañana. Esta persona se hallaba descansando en ese momento y con la prioridad del caso se la sorprendió y se logró su captura”.

En cuanto a si Gorostegui ofreció resistencia, dijo que “intentó algún tipo de maniobra pero, utilizando la fuerza mínima e indispensable, fue rápidamente puesto a disposición de la Justicia”.

“Estaba con la pareja y demás integrantes de la familia. Hay otra persona demorada”, confirmó aunque se excusó de brindar mayores detalles para no entorpecer el desarrollo de la investigación.

“Gracias a las pesquisas que se vienen implementando hoy se logró la recaptura de una de las personas que se evadieron de la Comisaría. Gorostegui vuelve a los calabozos y se continúan implementando distintas diligencias y medidas como para dar con el paradero de los demás”, finalizó Flores.

Los buscados son: Ceferino Staniscia, Julio Daniel Morán, Joel Gorostegui y Franco Fabián Soto.

