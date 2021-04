Reclama por la situación de su hijo preso tras una pelea en una fiesta clandestina

Sandra Perotti, madre de un joven detenido por tentativa de homicidio luego de una pelea que terminó con un apuñalado en una fiesta clandestina, reclamó hoy conocer la situación procesal de su hijo. “El joven por el que lo acusan nunca estuvo internado, se le practicaron curaciones y se pudo ir a su casa, y mi hijo quedó preso por algo que ni siquiera hizo. A mi hijo le pegaron entre no menos de diez personas, y un remisero lo socorrió y lo llevó al Hospital. Allí se volvió a encontrar con el que había sido agredido y allí fue donde lo acusaron, pero ni siquiera saben con qué se produjo la lesión, si fue un vidrio, u otra cosa, y así sin pruebas lo cierto es que a mi hijo que no tiene ningún antecedente no le dan la excarcelación y no sabemos qué va a pasar con él”, sostuvo la mujer.

Perotti aseguró que en la Defensoría Oficial le indicaron que la excarcelación ya fue solicitada, pero parece demorar más de lo previsto. Mientras tanto, sólo puede comunicarse con su hijo por teléfono, “mientras la persona que supuestamente él lastimó, anda tranquila por la calle porque en realidad no le pasó nada”.

