Reclama que detengan a su expareja por violencia de género: “tengo miedo de que me mate”

31 mayo, 2022 Leido: 3064

Carlota Santos pidió hoy, a través del aire de LU 24, que la justicia la escuche y ordene la detención de su expareja, que hace tres meses le disparó con un arma de fuego en un campo ubicado a 21 km de la planta urbana de Copetonas, y aunque no le causó lesiones desde ese momento vive bajo la amenaza y el temor de que vuelva a atentar contra ella. “Salgo al centro con miedo, no puedo vivir así. Me caminé los 21 km desde el campo hasta Copetonas pidiendo ayuda a la Policía. Le hicieron un allanamiento, le secuestraron tres armas pero me sigue molestando”, aseguró la mujer.

“Tengo miedo de salir y que venga detrás de mi con un cuchillo y me lo clave por la espalda. Ya declaré, siempre dije la verdad, me hicieron Cámara Gesell, me mandaron al psicólogo y fui, pero cierro los ojos y lo veo con ese arma tirándome un tiro”, sostuvo Santos. La mujer mantuvo una relación con su expareja durante tres años, en los que se sucedieron hechos de violencia.

“Le pido al señor juez que me escuche y que haga algo con esta persona, que anda por la calle como si nada”, concluyó.

FOTO ILUSTRATIVA

