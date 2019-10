Reclamo vecinal a la Justicia por accionar delictivo de un joven en Barrio Ruta 3 Sur

Una vecina de Ruta 3 Sur, quien pidió no ser identificada, denunció públicamente a través de LU 24 sobre el accionar delictivo de un joven, ahora mayor de edad, que ha cometido robos de todo tipo en el vecindario desde hace tiempo.



“Hemos hecho miles de denuncias porque no podemos salir a hacer un mandado porque te roba toda la ropa y este pibe ya es mayor, debe tener unas quince o veinte denuncias”.

“No solamente roba ropa de los tendales o bicicletas que tenés en un patio, anda todo el santo día dando vuelta, te “pispea”, y cuando salís entra en las casas, incluso a una vecina le arrancó una reja”, aseguró.

“Tiene familia, y de hecho cuando vos vas a hablar con la familia lo defienden; “pobrecito el nene”, dicen, cuando es un chorro que le gusta lo ajeno”, afirmó la vecina. Necesitamos que lo metan preso porque estamos re cansados, mucha gente quiere irse del barrio porque no podes ir a tomar mate a una plaza porque roba”.

“Ojalá tengamos suerte”

“La Policía hace todo bien cuando se los convoca, pero después no llegan los allanamientos. Al pibe lo conocen por su nombre ya, yo denuncié hace 15 días y no llegan los allanamientos; según me he enterado, parece que para el Juez de Garantías es algo muy menor según me he enterado, a nosotros no nos parece así porque estamos cansados, ojalá tengamos suerte y tomen medidas porque somos todos laburantes para tener lo de uno y él es un plaga, que se mete en las casas a robar”, finalizó.