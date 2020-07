Reclusos de Villa Floresta recurren a “Piti” Federico, atemorizados por el Covid – 19

7 julio, 2020 Leido: 5507

Un grupo de reclusos de la Unidad Carcelaria 4 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en Villa Floresta, Bahía Blanca, han remmitido al concejal local Julio Federico, una serie de reclamos relacionados con el Covid – 19 en la cárcel. Entre los convictos hay varios de Tres Arroyos, por ello recurren al edil local, pidiendo que se haga difusión de sus reclamos, mediante audios hechos públicos, que pusieron a su disposición y con alcance a los medios de comunicación para que también “los tomen los sitios bahienses”. Dicen no ser escuchados y lo que se informa de las paredes de la cárcel para afuera, no es real.

Los internos que se encuentran alojados en la Unidad Penal N° 4 de Villa Floresta en Bahía Blanca reclaman falta de organización de los efectivos del Servicio Penitenciario, tras confirmarse hoy un tercer caso de coronavirus de una empleada administrativa de 44 años.

Denuncian que son alrededor de seis los internos contagiados y que hay pacientes en riesgo que están aislados y escondidos para no ser vistos durante las inspecciones. Dicen ser amenazados para no denunciar la situación en la que se encuentran. Entre los internos hay tresarroyenses.

También mencionan que el brote de contagios de Covid-19 se inició en el hospital de campaña en la escuela de la unidad en donde se instruía a los internos para realizar trabajos de enfermería.

A través de mensajes de audios expresan: “No somos ni violadores no femicidas. No queremos lucrar la libertad. Solamente no queremos morir acá adentro. No tenemos alcohol en gel ni barbijos, no tenemos nada”.

“De los presos no se habla. Necesitamos que venga alguien a demostrar que hay presos contagiados. Las personas que estuvieron en el curso de formación, que son seis, no fueron aisladas. Tenemos miedo”, manifestaron.

