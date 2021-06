Recomendaciones de la policía para evitar estafas telefónicas

25 junio, 2021 Leido: 0

En este último tiempo se incrementaron los casos de estafas telefónicas y virtuales, donde delincuentes se hacen pasar por representantes de distintos organismos.



Es por ello que desde la Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos realizan los siguientes consejos:

– La ANSES no realiza trámites de reparación histórica o la ayuda de gobierno vía telefónica, para estar seguro diríjase a la oficina de ANSES o a la página www.anses.gob.ar

– No realice movimiento en el cajero si no sabe bien de que se trata, espere a que este abierto el banco y que un empleado lo guie.

– No brinde datos personales, ni de familiares a desconocidos.

– No brinde números de tarjetas, códigos de seguridad, claves de homebanking o cajero automático.

– Corte la llamada y comuníquese con la policía a los teléfonos 911, 423333, 101 o 147.

Volver