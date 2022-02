Récord de embarque de granos en los puertos del país: 60,66 millones de toneladas

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) durante el año pasado, como consecuencia de una mayor demanda de alimentos y ante la normalización del flujo del mercado internacional en tiempos de pandemia, la Argentina despachó un nivel récord de granos desde las diferentes terminales portuarias: 60,66 millones de toneladas, un 7% de aumento interanual y alcanzando el mayor volumen de la historia. Todo esto, pese a la bajante del Río Paraná y al momento productivo complicado que atravesaron algunos cultivos por la condición climática adversa.

En el informe se detalló que desagregando por tipo de grano, los despachos de maíz totalizaron 38,4 millones de toneladas, son 2 millones de toneladas de aumento en relación al 2020, y ubicándose en los niveles más importantes de la historia. Por su parte, los envíos de trigo pan se ubicaron en 11,6 millones de toneladas, un 13% de incremento interanual, y la soja totalizó embarques por 5,2 millones de toneladas, presentando una baja de 22% en comparación con el año 2020.

Además, Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, economistas de la BCR y encargados de realizar el relevamiento, señalaron que las exportaciones de cebada alcanzaron los 2,95 millones de toneladas, un 14% de aumento interanual; las de sorgo totalizaron los 2,1 millones de toneladas, un récord desde el año 2013, y por último los embarques de girasol totalizaron 104.029 toneladas, un 26% menor que en 2020. A todo esto, se le suman las 340.000 toneladas de mercadería de origen boliviano y/o paraguayo que también tuvieron como lugar de embarque las terminales portuarias ubicadas en territorio nacional, lo que permite al toral histórico que se embarcó.

Las terminales del Gran Rosario son las que mayor participación tuvieron en el total del 2021, aunque cedieron importancia a costa de los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente, y es por eso que la actividad en los puertos rosarinos fue la más baja desde 2012 y la segunda menor desde el 2006. En todo esto, el trigo se ha destacado, ya que los despachos aumentaron un 13% interanual el año pasado, donde los puertos del Gran Rosario embarcaron un 9% menos mientras que las terminales del sur de Buenos Aires aumentaron un 76% respecto de 2020.

“Esto se debe a que el trigo 2020/21 sufrió un revés productivo en las regiones del centro y norte del país, que son precisamente las zonas que, por su cercanía geográfica, tienen a las terminales portuarias del Up-River como principal vía de salida de su producción. Paralelamente, la producción en la región sur, que se embarca para exportar en los puertos del sur bonaerense, resultó considerablemente abultada en términos históricos. De esta manera, la mayor disponibilidad de granos en esas zonas hizo crecer los embarques desde Bahía Blanca y Necochea/Quequén”, dijeron los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Otro caso que explica la situación de los puertos santafesinos, es el maíz, donde la bajante del Río Paraná tuvo su impacto. Los envíos al exterior subieron un 6% interanual, pero la actividad desde el Gran Rosario cayó un 3% mientras que desde el sur bonaerense crecieron 37% y del resto de las terminales 60%. “En este caso, esto no responde a lo mismo que aconteció con el trigo, ya que la producción de maíz en la región centro fue elevada, particularmente de maíz tardío/de segunda. De hecho, los mejores rindes del maíz 2020/21 se dieron en las provincias de Córdoba y Santa Fe, que pertenecen a la región centro”, señaló el relevamiento privado.

Y en el caso de la soja, los envíos desde el Gran Rosario bajaron más que proporcionalmente que los embarques totales: -31% para los puertos de la región vs. -21 % para todos los puertos argentinos. El motivo, es la menor producción de la oleaginosa obtenida en la última campaña (45 millones de toneladas en la 2020/21 vs. 50,7 millones de toneladas en la 2019/20) y al concentrar el polo Gran Rosario el mayor número de plantas procesadoras de oleaginosas, una mayor parte de la soja que arribó a las terminales portuarias de la región se industrializó para luego ser despachada como aceite y harina y pellets.

Por último, las dos terminales que más cantidad de granos embarcaron durante el 2021 están ubicadas en el Gran Rosario: el muelle de Punta Alvear que opera Cargill con 3,85 millones de toneladas y el muelle de Arroyo Seco, donde opera ADM con 3,77 millones de toneladas. Además, estas dos terminales intercambiaron su posición en el ranking del año previo. En tercer lugar se ubicó la Terminal Bahía Blanca operada por Bunge/ACA, que incrementó un 59% sus despachos en 2021 y escaló desde la 11va posición alcanzada el año anterior.

