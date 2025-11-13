Recuperaron la moto robada a un trabajador

13 noviembre, 2025 40

La Policía recuperó, una moto Rouser de 200 cc., que había sido denunciada este martes por robo por su propietario, que notó el faltante del rodado, estacionado en la vereda de su lugar de trabajo.

De acuerdo a fuentes seguras, el hallazgo de la moto se produjo luego del análisis de cámaras de seguridad, que captaron el momento en el que un sujeto de 18 años, se apropia de la misma y se da a la fuga, reconstruyendo el recorrido del malviviente, logran, tras realizar un rastrillaje por parte de las autoridades, el hallazgo de la moto en una vivienda abandonada en calle 17 de agosto al 1200.

