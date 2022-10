(video)Recuperan moto y stereo robado en la zona del Hospital: un aprehendido

29 octubre, 2022

La moto marca Motomel de 150 cc. que fue sustraída en la mañana de este sábado fue recuperada por la Policía. Apareció a pocos metros del lugar donde se produjo el hecho, al igual que el estéreo y un casco que también habían robado, en cercanías del Geriátrico Municipal.

Tanto la moto como el estéreo fueron hallados en calle Roca, entre el 1000 y el 1100.

El parte Oficial

El titular de la Estación Segunda de Policía, Comisario Fabían Kormann, envió un parte oficial a la dirección de la emisora, en el que detalla el procedimiento que finalizó con la aprehensión mencionada, cuyo texto es el siguiente:

A LOS SRES. DIRECTORES

MEDIOS DE COMUNICACION

S______/______D.-

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted, a los fines de llevar a su conocimiento y posterior difusión e información importante para la sociedad local, cuál es ofrecida a través del área de la Jefatura de Policía Comunal Tres Arroyos, la cual seguidamente se detalla: En la fecha en horas de la mañana se tomara conocimiento de unos hechos de acción pública cometidos en las inmediaciones de calle Córdoba al 400 donde fueron sustraídos varios elementos entre ellos una motocicleta marca Motomel 150 centímetros cúbicos, un stereo, linterna, escobilla etc., razón por el cual personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos 1ra, realiza los respectivos relevamientos vecinales, visualización de cámaras de seguridad públicas, privadas y testimonios recabados de testigos presenciales en el lugar de los hecho, logrando profundizar con las tareas investigativas correspondientes, para dar con un masculino mayor de edad en inmediaciones de calle Roca al 1000, el cual poseía en su poder con los elementos mencionados ut-supra, procediendo a su inmediata aprehensión por los delitos de “ROBO REITERADOS”, dándole la debida intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y de Juicio número 17 del Departamento Judicial Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos a cargo del Señor Agente Fiscal Doctor Iván Gabriel Lopazzo, para luego trasladarlos hasta sede policial sita en la calle Pringles número 66 de este medio, fines legales correspondientes.(se adjunta placas fotográficas de los elementos secuestrados para mayor ilustración)

Me permito agregar a la presente, que no se descarta que el ciudadano aprehendido fuera autor de hechos similares en la zona debido a su modus operandi, no obstante ello, es tarea de investigación realizada de manera conjunta con la fiscalía mencionada.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente, quedando a vuestra entera disposición.-

*FDO. COMISARIO FABIAN KORMANN, JEFE DE E.P.S.C. 1ERA TS AS

Volver