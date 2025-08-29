Recuperaron una bicicleta abandonada en la Plaza Torre Tanque

29 agosto, 2025 0

El jueves por la noche, cerca de las 22:30 horas, personal de Patrulla Urbana halló una bicicleta marca Nexus, tipo BMX, rodado 16, color naranja flúor, en inmediaciones del sector de juegos de la plaza Torre Tanque, en calle Sadi Carnot al 400.

De inmediato se avisó a la policía, que procedió al secuestro preventivo del rodado para resguardar el bien.

Ahora, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el dueño legítimo. Quien pueda acreditar la propiedad deberá presentarse en la dependencia policial con documentación o elementos que lo demuestren.

Desde Seguridad remarcaron la importancia de que se acerquen únicamente quienes puedan probar fehacientemente la titularidad de la bicicleta, a fin de preservar los derechos del verdadero propietario.

