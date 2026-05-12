Recuperaron una moto con pedido de captura

12 mayo, 2026 0

Desde la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que, como parte de los controles preventivos que se realizan diariamente, personal de Tránsito interceptó una motocicleta con pedido de secuestro activo, robada en la ciudad de Necochea hace aproximadamente dos meses.

Al momento de la intervención, el conductor se dio a la fuga, abandonando el rodado, que fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad se destacó que los operativos de control y prevención continúan desarrollándose de manera diaria en distintos puntos de la ciudad.

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