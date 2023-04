Recuperó su casa usurpada: se llevaron hasta las aberturas

9 abril, 2023

Bárbara Molina, propietaria de una vivienda en Benito Machado 443, recuperó hace alguna horas, por decisión de la Justicia, su vivienda usurpada y, en contacto con LU 24 sostuvo que quienes vivieron en el lugar desde febrero de este año “se llevaron todos mis muebles, las puertas placas del interior, las ventanas completas y los vidrios del ventiluz del baño, y destrozaron toda la instalación eléctrica”.

La vecina comentó que en el mes de marzo fue notificada de la decisión judicial que otorgaba un plazo perentorio para que los ocupantes dejaran su domicilio, lo que así ocurrió.

“Cuando volví a mi casa, me encontré con que me habían llevado todos mis muebles, me robaron todo, me dejaron sin nada, se llevaron las aberturas, ventanas, habían pintado las paredes con marcador o con barro dejándome mensajes insignificantes que no vienen al caso, y sacado totalmente la instalación eléctrica, llaves y enchufes, e incluso había una persona adentro de mi casa que aparentemente intentaba volver a quedarse y sería una persona allegada a ellos”, relató.

“Yo ya me mudé a mi casa, estoy acá, y declaré en la DDI detalladamente todos los faltantes, eso se elevará a la Fiscalía mañana y de ahí dependemos de la decisión que tome el fiscal, pero jamás me imaginé encontrar la casa de la manera que la encontré; eso fue una maldad que no era necesario”, agregó.

“En caso que alguien quisiera ayudarme puede acercarse a mi domicilio o llamarme al 2983-352633. Yo estoy las 24 horas del día porque por esta situación no puedo moverme, pude acomodar con chapas las aberturas para que no entre tanto el frío, como para poder estar ahí pero no puedo dejarla sola ni un segundo porque si se me vuelven a meter de nuevo no va a haber forma para que yo la vuelva a recuperar”, finalizó.

