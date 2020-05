Renaud: “se hicieron un picnic de herramientas que valen una fortuna”

26 mayo, 2020 Leido: 473

Uno de los administradores del campo ubicado en cercanías a San Mayol al que ingresaron delincuentes y sustrajeran una cantidad muy importante de herramientas, Fernando Renaud, afirmó que le costará a la familia reponer todos los elementos de trabajo que les fueran robados y alertó: “se están manejando con una libertad a la que hay que ponerle punto final. Es tierra de nadie”.

En diálogo con LU 24 relató que “como todos los días, nos dirigimos al campo el sábado, llegamos a la tranquera de entrada y encontré los alambres nuevos y los eléctricos cortados con tijera. Como trabajo con hacienda pensé que habían entrado directamente al campo pero no. Cuando nos dirigimos al casco nos encontramos con las puertas forzadas y el garaje en donde tengo todas las herramientas con las cosas desparramadas y los cajones vacíos. Cargaron a discreción”, lamentó.

El damnificado dijo que la Patulla Rural acudió al lugar enseguida tras el llamado. “Se llevaron todo lo que era de taller”, indicó al tiempo que confirmó que radicó la denuncia correspondiente.

Explicó que “no hay cuidadores porque voy todos los días al campo, es una propiedad de la familia y se están preparando los cascos. Por los costos, no da para tener gente”.

Por último, dijo que “se han llevado más de 400 unidades de llaves de mano. Se hicieron un picnic de herramientas que valen una fortuna. No sé si con un millón de pesos puedo comprar todas y las baterías de los tractores, motosierras, peladoras de hacienda eléctrica, agujereadoras, moladoras, mechas, juegos de tubo, que robaron. Tiraron los cajones de todo. Había herramientas que ya no se consiguen más, porque con los años de contratista uno va juntando”.

“Es ingrato porque en dos minutos te llevan toso y se meten en una propiedad privada, por lo que te queda la sensación de que no hay problemas, que estuvieron horas en una calle sin salida y durante una cuarentena: podría haber pasado lo peor si estábamos adentro. Se están manejando con una libertad a la que hay que ponerle punto final. Es tierra de nadie. Han hecho un desastre, rompen todo, no le importa nada a esta gente”, concluyó.

