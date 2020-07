Repunte en los precios de la hacienda: “los valores vinieron para quedarse”

Los incrementos en los valores de la hacienda “vinieron para quedarse”. Así lo consideró Guillermo Barrios, representante local de la firma Monasterio Tattersall.

“Por suerte para nosotros la actividad no ha tenido grandes paros de transporte ni de venta, se siguió comercializando porque es un producto que se consume. No se ha detenido el trabajo”, explicó al tiempo que destacó que “se han dados precios excepcionales en remates”. “Hay valores que están fuera de contexto de lo que sale la hacienda la gorda”, dijo.

Al momento de analizar las causas, expresó que “la gente quiere reponer y no le importa que sea a un precio 20 o 30 por ciento más caro de lo que está vendiendo en Liniers lo gordo o a frigorífico, no quiere quedarse con la plata, los campos están buenos, hay pasto. Son varias circunstancias que hacen que los valores sean muy buenos”.

Barrios recordó que “hubo meses en los que nadie quería una vaca de cría y ahora sale 70.000 o 80.000 pesos”.

Sobre las subastas bajo la nueva modalidad, comentó que “tenemos todos los jueves a las 9:39 vía online o por Canal Rural. Es algo a lo que no estamos acostumbrados pero es el futuro, no hay que concentrar gente y todos nos vamos adaptando”.

En ganadería, “todo lo que ha ido mejorando va quedando porque acompaña la inflación. El año pasado estábamos con un ternero de 90 pesos y hoy de 130, más o menos un 40 por ciento de inflación”.

No obstante, aclaró que esto “no se ha reflejado en la hacienda gorda”, donde los “valores deberían ser un poco más importantes”.

“Cuando uno va al supermercado lo que menos sube es la carne, que es junto con la leche y el trigo algo “medio político”, ya que nadie quiere que haya incrementos, según opinó.

“Hoy un kilo de carne vale entre 400 y 500 pesos el kilo y come una familia durante un dia, y, por ejemplo, una pizza sale 500 o 600 pesos y te la comes en un ratito. Hay cosas que son irrisorias”, manifestó.

“Los valores estos vinieron para quedarse, no creo que vayan a bajar. El año que viene va a haber menos terneros, hubo mucha vaca vacía, la exportación por suerte sigue firme, China está comprando mucho, y la gente está apostando a la ganadería, por eso paga esos precios”, aseguró.

Finalmente, anticipó que para el 29 de agosto Monasterio Tattersall están organizando un remate, para el que se analiza la posibilidad de hacerlo vía internet o bien físico, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos, ya que cuentan con permiso y para el que se tendrá que aplicar el protocolo correspondiente.

