Respuesta inmediata ante un llamado al 147: secuestro de moto

30 septiembre, 2025

A raíz de llamados recibidos en la línea 147, vecinos alertaron sobre la presencia de motocicletas a alta velocidad en el Camino de Cintura.

Gracias a este aviso y al rápido accionar del personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, se logró interceptar un motovehículo que circulaba con escape antirreglamentario a alta velocidad.

“Desde la Municipalidad destacamos el trabajo en conjunto del área de Seguridad y Tránsito, y agradecemos el compromiso ciudadano que, con su participación activa, nos permite intervenir a tiempo y prevenir situaciones que ponen en riesgo a los vecinos” dijeron.

