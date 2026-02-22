Respuesta rápida: Allanamiento en Claromecó en una causa por robo

22 febrero, 2026 0

Se llevó a cabo en la mañana de este domingo un allanamiento en el marco de una causa por robo a un viajante a quien le sustrajeron una billetera con tarjetas de crédito, que usaron para realizar compras en la localidad.

Luego de la denuncia respectiva, se ordenó el registro domiciliario en una casa de calle 21 entre 28 y 30, en el cual intervinieron fuerzas policiales con el apoyo del Escuadrón de Gendarmería de Tres Arroyos.

Hay una persona detenida, y según pudo saber LU 24, en el lugar se hallaron sustancias prohibidas.

