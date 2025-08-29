Reta: Allanaron vivienda y recuperaron garrafas robadas

29 agosto, 2025 0

La Policía dio cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio de la localidad de Reta, donde secuestraron dos garrafas y elementos que habían sido robados de una vivienda de temporada, cuyos propietarios son oriundos de la ciudad de Campana.

El hecho ocurrió días atrás, y se espera una resolución judicial en cuanto a los moradores de la casa allanada.

Trabajó personal policial del Destacamento de Reta a cargo de la Oficial Principal Daniela Delgado, en forma conjunta con personal del Puesto de Vigilancia de Copetonas, a cargo del Capitán Roberto Martínez, ambos dependientes de la Comisaria Primera de Tres Arroyos.

Contaron con el apoyo de personal de GTO de la Estación de Policía de Seguridad Comisaría Primera de Tres Arroyos, a cargo del Comisario Cristian Tedini, Se prosigue con la investigación con intervención a la UFIJ Nº 17 Depto., Judicial de Bahía Blanca a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.



Volver