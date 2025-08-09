Reta: Ardieron colectivo y casilla utilizados como vivienda

9 agosto, 2025 0

Este sábado se convocó al personal de los Bomberos Voluntarios de Reta, a las 14.38 h por incendio de un colectivo y una casilla, utilizados como vivienda en calle 15, entre 36 y 34.

Concurrieron al lugar dos dotaciones y la cisterna, a cargo del jefe bomberil Pablo Moncada.

Según informaron los servidores públicos, no hubo que lamentar víctimas: sólo pérdidas totales en las viviendas. El fuego también afectó a un lote de madera para construir cabañas, ya que los dueños estaban cepillando maderas en el mismo terreno .

Auxilio a un kayakista en el mar

Casi al mismo tiempo, otra dotación, a cargo del segundo jefe Juan Carlos Kumar por el pedido de auxilio a un hombre se encontraba caído de su kayak en el mar por la zona de la albufera, y al no poder subir al mismo quedo detrás de las olas. Fue llevado a la sala donde se lo tranquilizó y se le dio de alta.

