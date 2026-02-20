Reta: Buscan al menor Emanuel Jonás Verdun Lizarriaga

20 febrero, 2026 1.661

La policía de Reta investiga para descubrir el paradero de Emanuel Jonás Verdun Lizarriaga de 16 años, dé contextura física delgada, altura 1,75,tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones.

Al ser visto por ultima vez el menor iba vestido con un buzo de algodón azul, remera manga corta negra, una bermuda azul y ojotas negras

Emanuel fue visto por última vez en sector de playa del Balneario Reta a las 18, la denuncia la realizó su tío Eduardo Esclavo quien autorizó la difusión de fotografías en medios periodísticos.

En el caso intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 16 a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo. Por cualquier novedad pueden acercarse a la dependencia policial, sita en el Destacamento Policial de Reta Calle 29 entre Calle 50 y 52, como así también pueden comunicarse al 911 o 147.

