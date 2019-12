Reta: Denuncian ocupación de una vivienda en alquiler

El administrador de una vivienda en calle 44 entre 31 y 33 denunció en el destacamento policial de Reta que alquiló la misma a una persona, a quien le entregó las llaves, y cuando ésta fue a ocuparla, encontró gente dentro de la casa.



El hecho sucedió el martes 3, cuando Alan Álvarez tomó conocimiento de la situación, alrededor de las once a través de la inquilina, de apellido Funes, quien le informó que la vivienda estaba habitada.

“Decidí acercarme al lugar y observo que la reja de ingreso había sido cortada y sacada del lugar, y me entrevisto con una mujer que dice que hace tres días está viviendo con su marido y sus hijos y que quien realizó el contrato de alquiler es el señor Caputo José”, dice en la denuncia Álvarez, quien inmediatamente informó “al propietario de la casa, Rubén Velázquez para consultarlo si estaba al tanto de la situación, respondiendo que no, y que no conoce a ninguna persona de apellido Caputo”.

