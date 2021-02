Reta: La fiscal indagará hoy al único detenido y descarta por ahora la hipótesis de ataque organizado

3 febrero, 2021

La fiscal Natalia Ramos, a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en Balneario Reta en la madrugada del domingo, aseguró que no tiene denuncias sobre el accionar policial en esos episodios, aunque advirtió que “se investigarán todas las situaciones que surgen del expediente”.

Asimismo, ratificó que las personas que están identificadas en la causa son residentes en el balneario, técnicamente sin antecedentes penales –es decir, sin condena firme por un delito- y en principio no habría ningún turista involucrado. Y consideró que no está probado que haya existido una emboscada o un ataque organizado.

“Tenemos identificadas a 13 personas identificadas en relación con los daños al Destacamento policial, en el móvil y en el auto particular del jefe de la dependencia, que van a ser indagados la semana que viene por daño y daño agravado por tratarse de bienes públicos, resistencia a la autoridad y lesiones leves; mientras que a la persona que está detenida, y que va a ser indagada hoy, se le imputa además un delito específico, porque fue quien sacó del interior del Destacamento un cuatriciclo que estaba secuestrado”, puntualizó. Todos los delitos son excarcelables.

Respecto de la posible intervención policial en los hechos y los cuestionamientos que mereció por parte de vecinos sobre todo en redes sociales, Ramos dijo no tener denuncias al respecto. “Las actuaciones que tengo son las enviadas por el personal policial. Pero de cualquier manera, nosotros sabemos y tenemos constancias de que se llamó una ambulancia en la parte de los médanos por alguna situación allí, y todo eso surge de las actuaciones, sin perjuicio de que también pueden surgir otros elementos de la indagatoria del imputado hoy. Y todas las situaciones van a ser investigadas, más allá de que no se puede permitir ni justificar lo que sucedió luego en el Destacamento”, sostuvo.

En este sentido, Ramos descartó a priori que se haya tratado de un ataque organizado. “No hay constancias en las actuaciones y no surge de la investigación que haya existido una organización previa; más bien parece que lo que sucedió en el Destacamento devino de lo ocurrido en los médanos, eso sin perjuicio de que más adelante, estamos en el tercer día, pueda surgir algún otro elemento. De hecho tenemos secuestrados celulares de las personas que dañaron la dependencia, y allí podría aparecer algún otro elemento”, explicó.

Finalmente, destacó el apoyo brindado por las máximas autoridades policiales de la Provincia, al reconocer que “nunca tuvimos tanto personal a disposición para hacer los allanamientos, lo que sin duda es importante porque dos días antes se habían producido incidentes graves y era importante poder hacer los procedimientos en paz, tanto para los efectivos como para la propia gente involucrada, lo que finalmente sucedió porque no hubo ningún incidente. Yo creo que esto fue una situación aislada, en un lugar hermoso, y entiendo que no se va a volver a repetir, y ese es el objetivo también de esta investigación”.

