Reta: la Policía recupera moto con pedido de secuestro

1 diciembre, 2025 0

El pasado viernes, personal del Destacamento Reta, a cargo de la Oficial Principal Daniela Delgado, mientras realizaba un operativo en el acceso a esa localidad, demoró a un sujeto que circulaba en una Ford Ranger y trasladaba una moto Honda de 200 cc., sin chapa patente colocada.

Al solicitarse informes sobre la misma por sistema informático, se establece que el rodado tenía pedido de secuestro activo solicitado por la UFIJ 7 de Tandil a cargo del Dr. Echevarría, por lo que se cumplimentaron los recaudos legales sin medidas restrictivas de libertad para el imputado.

Interviene la UFIJ 17 de Tres Arroyos.

