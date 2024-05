Reunión por la seguridad en la zona rural

23 mayo, 2024

Autoridades de la Sociedad Rural de Tres Arroyos se reunieron este miércoles con el comisario inspector Fermín Taballa, director operativo de la Zona Sur del Comando de Prevención Rural.

El presidente de la entidad, Eugenio Simonetti, dijo a LU 24 que “cambiaron varios jefes provinciales y queríamos conversar porque se hablaba de modificaciones a nivel local”.

También comentó que hablaron sobre los móviles y el mantenimiento que se les presta. “Están más que contentos porque Tres Arroyos es uno de los pocos lugares de la provincia de Buenos Aires que tiene este tipo de atención”, destacó.

Por otra parte, manifestó que “los problemas más graves son los delitos contra la propiedad y la conectividad, que en eso no tiene nada que ver la Policía, pero es en lo que estamos trabajando”.

“Viviendo en el campo se te mete gente y no solo te roba, sino que te dicen que si haces la denuncia van a ir otra vez contra tu propiedad, en definitiva, te hacen una amenaza contra tu salud y la familia”, advirtió.

No obstante, aclaró que “hasta ahora gracias a Dios, si bien ha habido algunos robos, acá últimamente esas cosas no han pasado. Entonces, pretendemos que las camionetas anden y el productor se sienta protegido”.

Asimismo, contó que hicieron hincapié en “mantener la Policía Rural en algunas localidades como San Francisco de Bellocq y Cascallares, y que estén bien abastecidas”.

También contó que se abordó el tema abigeato: “tenemos que hacer las denuncias y darlas a conocer. El problema está y el invierno va a ser largo”, remarcó.

