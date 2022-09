Revocaron el fallo y vuelven a juzgar al subcomisario Mendiondo acusado de abusar de un manicure

Entre el jueves 8 y el lunes 12 tendrá lugar el segundo juicio contra el subcomisario Luis Mendiondo, quien inicialmente había sido absuelto por el Tribunal local, un fallo que luego fue revocado por Casación Penal de la provincia, por el abuso sexual de un manicure. Mendiondo desde mediados de años se desempeña como Jefe de la Comisaría de Oriente.

Marina Lara, fiscal de Delitos Sexuales, apeló el veredicto por el que Mendiondo (46) había sido liberado. El mismo fue revisado por los jueces Fernando Mancini y Florencia Budiño, quienes encontraron suficiente material probatorio para que sea nuevamente enjuiciado.

Según consta en la resolución de Casación, “el fallo no se encuentra debidamente motivado pues los magistrados que formaron la mayoría, si bien han mencionado la prueba reunida, no la han valorado y analizado críticamente en su totalidad, especialmente en aspectos que resultaban, en función de la características del caso, de esencial análisis y evaluación como el caso de la prueba pericial psicológica, lo que los llevo a exponer razones meramente aparentes para descartar la veracidad de lo declarado por la víctima; como así también se malinterpretaron y descontextualizaron ciertos aspectos del relato de la víctima -por cierto tangenciales- para fundar la duda sobre la credibilidad cuando, como vimos, no tenían esa entidad”.

Y añade que, “la duda afirmada por los Magistrados que formaron la mayoría, aparece como una conclusión que no se sustenta en un razonamiento debidamente motivado en función de las pautas que rigen la materia, por lo que no puede considerarse válida la conclusión absolutoria alcanzada, correspondiendo declarar procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas, casar el veredicto recurrido y reenviar los autos al Tribunal de origen para que integrado por otros Jueces se lleve a cabo un nuevo juicio y se dicte en consecuencia un nuevo pronunciamiento”. Cabe recordar que Mendiondo había sido denunciado por un joven manicure del barrio Universitario a quien habría sometido sexualmente en un departamento que estaba bajo su cuidado en el cual se produjo un verdadero escándalo. La víctima confesó que Mendiondo lo había drogado y obligado a practicarle sexo oral.

