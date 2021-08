Ricardo Arzoz: “Estamos muy agradecidos por la participación de la gente en el remate”

“La adrenalina sube con los remates; estamos preocupados por el cierre de las exportaciones, seguramente cuando uno tiene un problema en especial, la gente se afloja màs; tuvimos un muy buen remate, estoy agradecido a toda la gente”, dijo el martillero Ricardo Arzoz luego del remate llevado a cabo este viernes en la Feria de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.



“Estamos recibiendo una respuesta muy linda en este emprendimiento con Sucesores de Brivio, que funciona, que tiene competitividad de valores con los del Mercado de Liniers”, dijo y agregó: todas las ferias de la zona son positivas, estamos contentos de poder dar trabajo a la gente que nos acompaña”.

“Se vendieron 437 cabezas, faltó un lotecito vender, ahora hay una nueva disposición de SENASA de sangrado por brucelosis, un saneamiento en el que hay que sangrar a toda la hacienda para tener la certificación que no tengan la enfermedad, es algo que viene de mucho tiempo y que se está llevando a cabo con un decreto que da como plazo el 31 de agosto”, informó.

“Tenemos un par de remates en setiembre de cabañas, arrancamos la semana que viene y no paramos hasta fin de setiembre. El 11 de ese mes hacemos un remate virtual en los salones de la Sociedad Rural, y el 1 de octubre, el primer viernes de noviembre y el primer viernes de diciembre el Especial de Fin de Año de vientres de siete años de gordo, invernada y cría”, relató.

“Estamos contentos porque vino gente que no vino el remate pasado; me pone contento que el remate funcione”, dijo Arzoz, quien ratificó que “estamos combinando fletes, en una ingeniería que da resultado”, además de la penetración por la radio, que hizo que viajara gente de la zona; en 100 km a la redonda no hay remates y nosotros estamos muy agradecidos a nuestros clientes que vienen de lejos, muy agradecidos”, concluyó.

